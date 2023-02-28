Kahramanmaraş'ta kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

YAVUZ EMRAH SEVER/TUNAHAN AKGÜN - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar, kestirdiği kurbanlıkların etini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar, Hayvan Pazarı'na gelerek eti bağışlanmak üzere kurban kestiriyor.

Hayırsever vatandaşlar, kestirdikleri hayvanın etini kendi imkanları, besiciler veya yardım kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor. Bölgede insani yardım faaliyetleri yapan bazı kurum ve kuruluşlar da bağışlanan etleri depremzedeler için hazırlanan yemeklerde kullanıyor.

Pazarda 25 yıldır kurbanlık satan besici Hüseyin Aslan, AA muhabirine, yaşanan felakete rağmen besiciler olarak ayakta durmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Bazı vatandaşların hayır amacıyla kurban kestirdiğini belirten Aslan, "Bazı vatandaşlarımız yakınlarını kaybetmiş, 3 evladının ikisini kaybetmiş, biri kurtulmuş ona seviniyor. Geçen gün arkadaşımız geldi, 5 kişi enkazda kalmışlar. 50'inci veya 51'inci saatte 4'ü çıkmış, birini kaybetmişler. 4'ünün kurtulduğuna seviniyor. Buraya geldi, kurban kesti. Biz de o vatandaşlara hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Aslan, besici 4-5 arkadaşını afette kaybettiğini belirterek, "Mesela bir arkadaşımız var. Ailesinden 11 kişiden hiç kurtulan olmadı. Birinin ise 9 kişiden sadece hanımı kurtuldu, kendi de vefat etti." dedi.

"' Allah rızası için bir kurban keselim.' demiş."

Hüseyin Aslan, deprem sonrası hayırseverlerin ve kurumların hayvan alımı yaptığına değinerek, şunları kaydetti:

"Hayırsever kurumlar var. Yemek yapmak için geliyorlar, kesiyorlar. İstanbul'dan geçen ekip geldi. Kazakistan'dan geldi. Çadır kurmuşlar. Büyükbaş ve küçükbaş kestirerek etlik olarak verdik. Vatandaşlara yemek ikram ediyorlar."

Besici Adem Çabuk da afet sonrası adakta bulunanların pazara geldiğini ifade ederek, "Yakını kurtulmuş, kendisi göçük altında kalmış, 'Kurtulursam kurban keserim.' diyen kardeşlerimiz geliyor. Yardımcı oluyoruz. Kendisi veya çocuğu kurtulmuş, bir şey olmamış, ' Allah rızası için bir kurban keselim.' demiş. Onlar geliyor." diye konuştu.

Bazı vatandaşların kestirdikleri kurbanların etini ihtiyaç sahiplerine bağışladığını söyleyen Çabuk, "Bazı kişiler de 'Bir kurban kes, falanca yerde yemek dağıtanlar var, oraya götürüver' diyor. Götürüp teslim ediyoruz. Fişini alıp adak sahibine teslim ediyoruz." ifadesini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine dağıtmak için pazara canlı hayvan almaya gelen 66 yaşındaki Hüseyin Cankaplan, "Çoluğumuz çocuğumuz var. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlarımıza sağlık, sıhhat versin. O yüzden adadık." dedi.