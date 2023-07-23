Kahramanmaraş'ta KPSS heyecanı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na giren adaylar okula son anda yetişti, yakınları sıcak hava nedeniyle ağaç gölgelerinde bekledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da KPSS heyecanı başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan testler uygulanırken 130 dakika süre verildi.

Dulkadiroğlu ilçesi TOKİ Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınav heyecanında okula gelen öğrenciler salona alındı. Sınav saatine 15 dakika kala kapıları kapatılırken, son dakikalarda gelen 3 öğrenci okula alındı.

Öğrencilerin yakınları ise sıcak hava nedeniyle ağaç gölgelerinde bekledi. Hülya Günal, "Bütün öğrencilere başarılar inşallah hepsi yetişmiştir. Zorlanıyorlar hava şartları ve ulaşım imkanları çok zor. Hepsine başarılar bekliyoruz ağaç gölgelerinde" dedi.