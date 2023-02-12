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Kahramanmaraş'ta Köye Yardım Götürürken Yolunu Kaybeden Konyaaltı Belediyesi Ekibine, Bir Köpek Yolu Gösterdi

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Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu köyüne yardım götürürken yolu kaybeden Konyaaltı Belediyesi ekiplerine köye ait olduğu belirtilen bir köpek yolu gösterdi. Depremin yaşandığı günden bu yana köye ilk kez yardım gitti.

Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu köyüne yardım götürürken yolu kaybeden Konyaaltı Belediyesi ekiplerine, köye ait olduğu belirtilen bir köpek yolu gösterdi. Depremin yaşandığı günden bu yana köye ilk kez yardım gitti.

Deprem felaketinin yaşandığı illerde çalışmalarına devam eden Konyaaltı Belediyesi'nin yardım konvoyu, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Payamburnu dağ köyüne gitmek üzere yola çıktı. Ekipler, bir süre sonra gidecekleri köyün yolunu kaybetti. Yolu bulmaya uğraşırken bir köpeğin aracın yanına geldiğini daha sonra geriye dönüp hiç durmadan koştuğunu söyleyen ekipler, köpeği takip etti. Ekipler, köpek sayesinde birkaç kilometre sonra aradıkları köyü buldu. Depremin yaşandığı günden bu yana köye ilk kez yardım gitti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Konyaaltı Belediyesi Kahramanmaraş Güncel Haberler

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