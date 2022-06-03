Kahramanmaraş'ta koruyucu ailesi oldukları bebek için sünnet merasimi yaptılar - Haberler

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Kahramanmaraş'ta koruyucu ailesi oldukları bebek için sünnet merasimi yaptılar

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ta koruyucu ailesi oldukları bebek için sünnet merasimi yaptılar

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Çöplü ailesi, korucuyu ailesi oldukları 3 aylık bebekleri için sünnet merasimi yaptı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Çöplü ailesi, korucuyu ailesi oldukları 3 aylık bebekleri için sünnet merasimi yaptı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen merasime, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve kurum personelleri katıldı.

Bebeğin kirveliğini yapan Kaya, sünnetin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Sünnet, inancımızda ve geleneklerimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunu gerek geleneksel sünnet şölenleri ile gerekse ailelerin sünnet yaşına gelen çocukları bir an önce sünnet ettirmesiyle görmekteyiz." diye konuştu.

Hanifi Çöplü de aile olarak kurumdan iki çocuğa yuva olduklarını ve küçük olan çocuğun sünnetinin merasim ile gerçekleştirilerek anlamlandırmak istediklerini anlatarak, büyük bir heyecan ile alışveriş yaptıklarını, sünnet işleminin gerçekleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Çöplü, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Araştırma Güncel Haberler

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