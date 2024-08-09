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Kahramanmaraş'ta Koruma Altındaki Hayvanlara Ait Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi

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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda, koruma altındaki hayvanlara ait kaçak boynuz, kafatası ve çeşitli objeler ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta koruma altındaki hayvanlara ait boynuz, kafatası ve çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreste arama yapıldı.

Aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışı yapılan 34 karaca, 1 kızıl geyik ve 1 yaban domuzuna ait boynuz ve kafatası ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hayvan Hakları Suç Kaçakçılık Dünya Güncel Haberler

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