KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi - Haberler

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KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

AA - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Tekir Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine girdi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

KAHRAMANMARAŞ - Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

AA / Güncel

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