Kahramanmaraş'ta Kontrol Altına Alınan Orman Yangınında 28 Hektar Zarar Görüldü
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. 7 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 28 hektar orman yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI, 28 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. 7 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 28 hektar orman yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.