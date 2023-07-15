Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Kontrol Altına Alınan Orman Yangınında 28 Hektar Zarar Görüldü

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. 7 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 28 hektar orman yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI, 28 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. 7 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınan yangında 28 hektar orman yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title