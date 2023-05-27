Kahramanmaraş'ta Konteynerler İkinci Tur Seçimlerine Hazır

Kahramanmaraş'ta oy kullanacak vatandaşlar için oluşturulan konteynerler, ikinci tur seçimleri için hazır hale getirildi. Seçmenler, deprem nedeniyle yeniden konteynerlerde oy kullanacaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta oy kullanacak vatandaşlar için oluşturulan konteynerler, ikinci tur seçimleri için hazır hale getirildi.

Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne kilitlendi. 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ise merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulunun bahçesinde de 7 adet konteyner, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, 28 Mayıs seçim gününe de hazır hale getirildi.

Vatandaşlarda Mehmet Aktaş, "70 yaşındayım, ilk defa konteynerde oy kullandım. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. Allah başımızdan eksik etmesin, güç kuvvet versin" dedi.

Seçmenlerden Mustafa Öztürk ise, "Oylarımızı yeniden konteynerde kullanacağız. Reis'imizi inşallah fazla puanla kazandıracağız" diye konuştu.

Diğer seçmenler de, deprem nedeniyle yeniden konteynerlerde oy kullanacaklarını kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023