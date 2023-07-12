Kahramanmaraş'ta Konteyner Kent Açıldı

AKSARAY Belediyesi ve Güney Kore Hope Bridge Derneği'nin hayata geçirdiği Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentin açılışı yapıldı. Açılış törenine Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hope Bridge Derneği Başkanı Pilho Song, Türkiye Güney Koreliler Derneği Başkanı Younghun Kim, Aksaray'dan bölgeye giden STK başkanları, muhtarlar katıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, açılış öncesi yaptığı konuşmada yerel yönetimler olarak sürecin ilk gününden itibaren çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dinçer, konteyner kentin kalıcı konutlara geçilmesi noktasında sürecin bir parçası olduğunu ifade ederek, "Depremin ardından bölgedeki yaraların sarılması adına devletimiz, milletimiz seferber oldular ve sorunları ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyorlar. Aksaray Belediyesi olarak sürecin ilk gününden itibaren bölgedeki aksaklıkların giderilmesi ve yerel sorunlar konusunda birçok çalışma yaptık. Son olarak belediyemiz ve Güney Kore hükümetine bağlı uluslararası bir yardım kuruluşu olan Hope Bridge ile protokol imzalayarak kardeş şehrimiz Kahramanmaraş'a konteyner kent inşa ettik. Kent 200 konteynerden oluşuyor. Bu konteynerler Aksaray'ımızda üretildi. Bu süreçte bizlere destek veren STK'lar, oda başkanları, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve depremzede ailelerle birlikte bölgeye geldik" dedi.

DEPREMZEDE AİLELERİMİZE HAYIRLI OLSUN Deprem bölgesinde kalıcı konutlara geçilmesi noktasında da yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü belirten Dinçer, "Konteyner kent bu sürecin bir parçası, hükümetimiz, bakanlıklarımız, kalıcı konutlara geçilmesi noktasında çalışmalara devam ediyor. Yakın zamanda bu projelerle ilgili açıklanan teşvik paketleri de var. Bölgede 180 bin konutun inşası da başlamış durumda. Allah nasip ederse ekim ve kasımda ilk teslimatlar yapılacak. Yıl sonunda ise 300 bini aşkın konutun teslim edilmesi hedefleniyor. Kalıcı konutlara geçmeden önce konteynerlerde ikamet edilmesi gerektiği için bizler bu sürece destek sağlıyoruz. Bölge halkına, depremzede ailelerimize hayırlı olsun. Kalıcı konutlara da geçilmesiyle depremin yaraları sarılacak. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın" diye konuştu.

SİZLERİN KORE SAVAŞI'NDA YARDIM ETTİĞİ GİBİ BİZLERDE SİZE YARDIM EDİYORUZ

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise asrın felaketi sonrasında iki ülke arasında ümit ve kardeşlik köprüsünün yeniden ortaya çıktığını belirtti. Won Ik Lee, "Güney Kore ve Türkiye, zor durumlarda birbirine yardım eden gerçek dost ve kardeş ülkelerdir. Kore'nin özgürlük ve demokrasisinin tehdit altında olduğu Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin her biri herkesten daha cesurca savaşmış ve onların fedakarlıkları sayesinde Kore bugünkü haline gelmiştir. Sizlerin Kore'ye yapmış olduğunuz fedakarlıklar gibi Kore halkı da bugün sizlerin üzüntüsünü paylaşmaktadır. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Kore, büyük çaplı arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermiştir. Ben de Kore Büyükelçisi olarak ve bölgedeki arama kurtarma ekiplerine destek verdirdim" dedi.

Büyükelçi Won Ik Lee, hem Güney Kore hükümeti hem de kore halkının bölgeye bireysel olarak yardım malzemesi ile binlerce çadır gönderdiğini söyledi.

Kore halkının Türkiye'ye yardım konusundan duyarlı olduğuna değinen Won Ik Lee, "Depremden sonra Kore'yi ziyaret ettiğimde Kore Cumhurbaşkanı ve mahalle komşularım dahil olmak üzere elimden tutarak, "Türkiye'nin durumu nasıl'Yapabileceğimiz bir şey var mı? diye sordu. Ayrıca Kore, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, İskenderun, Antakya ve Malatya'da depremzedelerin kalabileceği konteyner kentler inşa etmektedir. Sizler bize Kore Savaşı'nda yardım ettiğiniz gibi bizlerde size yardım ediyoruz ve yanınızda olacağız. Depremzedeler normal yaşantısına dönene kadar Kore Cumhuriyeti yanlarında olacaktır" ifadelerini kullandı.