Kahramanmaraş'ta Kömür Sahasında Göçük Meydana Geldi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri'nde meydana gelen göçükte ölü ve yaralanan olmadı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi ve önceden tespit edilen çatlaklar sayesinde faciadan dönüldü.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Kömür Sahası'nda göçük meydana geldi. Ölü ve yaralanın olmadığı olayda göçük anı cep telefonuyla kaydedilirken, çatlakların tespit edilip personelin sahadan çekilmesi faciayı önledi.
HABER: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,