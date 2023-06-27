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Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi

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Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi dron destekli kırmızı ışık ihlali uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda Trafik düzeni, meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve güvenliğin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren denetleme sonucunda 22 kişiye kırmızı ışık ihlalinden 951'er lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık denetimi

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi dron destekli kırmızı ışık ihlali uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş- Kayseri çevre yolunda Trafik düzeni, meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve güvenliğin sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren denetleme sonucunda 22 kişiye kırmızı ışık ihlalinden 951'er lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin şehrin farklı noktalarında bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Kahramanmaraş Kayseri Güncel Haberler

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