Kahramanmaraş'ta Kimlik Sorgusu Yapan Şüpheliler Polisle Tartıştı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kimlik sorgusu için durdurulan iki şüpheli, polislerle tartıştıktan sonra gözaltına alındı ve polislerin elinden su içti.

Önce polisle tartıştılar, sonra polisin elinden su içtiler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kimlik sorgusu yapılmak için durdurulan iki şüpheli bir müddet tartışıp gözaltına alındıktan sonra polislerin elinden su içti.

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede devriye görevi yapan yunus ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Polis ekibi, sürücü ve yolcudan kimlik istedi. Kimlik vermeyen şahıslar bir müddet polislerle tartıştı. Polis ekibinin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gözaltına alınıp kelepçe takılan iki şüpheli susayınca polislerden su istedi.

Polislerden biri şüphelinin başına su döktü, diğer şüpheli de polisin elindeki şişeden su içti. İki kişi işlemleri için emniyete götürüldü.