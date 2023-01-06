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Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan K.Ö. ile "cinsel istismar" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S'nin saklandıkları adresleri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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