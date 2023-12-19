Kahramanmaraş'ta Kentsel Tasarım Projesi Hızla İlerliyor

Kahramanmaraş merkezinde başlatılan kentsel tasarım projesi kapsamında yapılan inşaat çalışmaları hızla yükseliyor. Altyapıdan üstyapıya, konutlardan sosyal tesislere kadar birçok alanda hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehir merkezinde, 'kentsel tasarım projesi' çerçevesinde başlatılan inşaat çalışmaları hızla yükseliyor.

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kalıcı konutlara, köy evlerinden sosyal tesislere tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor.

Proje çerçevesinde Azerbaycan Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi arkası ve Valilik karşısında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nın kesiştiği 'U' parsel adı verilen alanda da kentsel tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken bölgeye toplam binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılarak Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı eski canlılığına kavuşturulacak.

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında sahada yürütülen çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sürdürülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında alanda yürütülen inşa çalışmaları hız kazandı. Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin inşası hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin arkasında bulunan eski üniversite yerleşkesinde yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere. Hükümet Bulvarı'nda Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da hummalı bir şekilde ilerliyor. Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nın kesiştiği U parsel olarak tabir ettiğimiz alanda da kentsel tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda toplam binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edilecek. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezimize ise 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Peyzajı ve mimarisiyle şehrimize değer katacak çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.