Kahramanmaraş'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile Fotoğraf Çektiren Çocuk: "Kemal Abi, Seninle Fotoğraf Çektirelim de Havamız Olsun"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Konak Belediyesi’nin deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkenti ziyareti sırasında bir çocuk, “Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun” diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FURKAN ERDEM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konak Belediyesi'nin deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkenti ziyareti sırasında bir çocuk, "Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun" diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi'nin Dulkadiroğlu ilçesinde kurduğu çadırkentte dün depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremzedelere "Yanınızdayız. Felaketi birlikte, dayanışma içinde atlatacağız" mesajı verdi.

Çadırkentte kalan çocuklara hediyeler veren Kılıçdaroğlu, "İşte bu güzel çocuklarımızın yarınları için daha çok çalışacağız. Güzel bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.

Bir çocuk, bu sırada, "Kemal Abi, seninle fotoğraf çektirelim de havamız olsun" diyerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi'nin kurduğu çadırkentin en küçük misafiri olan 4 aylık Ebrar bebek ve 1 yaşındaki Emre'yi kucağına aldı.

Çadırkentte kalan gençler ise kendileriyle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan üniversite hazırlıkları için destek istedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u işaret eden Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanı'mız burada, size gereken her türlü desteği verecektir" dedi.