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Kahramanmaraş'ta Kaza: Doğan Uçar Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Kaza: Doğan Uçar Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta mobilya yüklü kamyonetin TIR'a çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğan Uçar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Olay, 9 Mayıs'ta meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ta TIR'a arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonette hayatını kaybeden Doğan Uçar (50), Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 9 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İnegöl'den yüklediği mobilyayı götüren Murat Y. yönetimindeki 16 Y 1743 plakalı kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonet sürücüsü Murat Y. ile yanındaki Doğan Uçar'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Doğan Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Murat Y. ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğan Uçar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Mahmudiye Mahallesi Urgancılar Camii'nde öğle namazının ardından Uçar için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Doğan Uçar'ın cenazesi Mahmudiye Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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