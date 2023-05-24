Kahramanmaraş'ta, kayalıkların arasına gizlenmiş roketatar bulundu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında, kayalıklar arasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da 2016- 2017 yıllarında kullanıldığı tespit edilen RPG 7 Roketatar ile deliler ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından ele roketatar muhafaza altına alındı. Ele geçirilen roketatar, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.