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Kahramanmaraş'ta, kayalıkların arasına gizlenmiş roketatar bulundu

Kahramanmaraş'ta, kayalıkların arasına gizlenmiş roketatar bulundu

Güncel Haberler

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta kırsal alanda toprağa gömülü RPG 7 Roketatar ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi kırsalında, kayalıklar arasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da 2016- 2017 yıllarında kullanıldığı tespit edilen RPG 7 Roketatar ile deliler ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından ele roketatar muhafaza altına alındı. Ele geçirilen roketatar, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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