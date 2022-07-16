Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı
AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Kırsal Değirmendere Mahallesi'ne bağlı Yaylacık mevkisinde gezinti yapan 37 yaşındaki Abdullah Kacur, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Vücudunda kırıklar olduğu için hareket edemeyen Kacur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.
Olay yerine jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden sedyeyle çıkarılan Kacur, hastaneye kaldırıldı.
AA / İzzet Mazı - Güncel