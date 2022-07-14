Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan çoban kurtarıldı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşerek yaralanan çoban kurtarıldı. Kırsal Bulutoğlu Mahallesine bağlı Ali Kayası mevkisinde hayvanlarını otlatan 42 yaşındaki Ali Ahraz, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Ayağı kırıldığı için hareket edemeyen Ahraz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden sedyeyle çıkarılan Ahraz ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA / İzzet Mazı - Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.