Kahramanmaraş'ta Kavurucu Sıcaklarda Asfalt Çalışması

Kahramanmaraş'ta kavurucu çöl sıcaklarının yanı sıra 200 derecelere ulaşan asfaltın sıcağında çalışan işçilerin zorlu mesaisi görüntülendi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini artıran sıcak hava Kahramanmaraş'ta da hayatı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 46 ila 48 derecelere ulaştığı ve hissedilen sıcaklığın 49 ila 50 dereceleri gördüğü şehirde farklı meslek grupları çalışmalarını yürütüyor.

Kahramanmaraş genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden büyükşehir belediyesi ekipleri ise çöl sıcaklarına rağmen şehrin farklı bölgelerinde asfalt yenileme çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler depremin izlerini silmek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 48 derecelere ulaşan hava sıcaklığının yanı sıra 200 derecelerdeki asfalt sıcağı ile beraber yolları asfaltlıyor.

Sıcak havada çalışma ile yolların daha iyi asfaltlanacağını ifade eden Ali Bağrıaçık, "En güzelini biz yapıyoruz. Sıcak da olsa soğuk da olsa en güzelini biz yapıyoruz. Soğukta asfalt dökülmez. Aslında ne kadar sıcak olursa o kadar güzel yol ortaya çıkıyor. Yaklaşık bir kilometre falan yapıyoruz günde. Bu sıcaklar bize sıkıntı oluşturuyor ama yapacak bir şey yok" dedi. - KAHRAMANMARAŞ