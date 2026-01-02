Haberler

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Soğuk hava ve buzlanma kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi, kapalı yolların açılması için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Kentte, kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk hava ve buzlanma, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi, 858 personel, 228 araç ile Dulkadiroğlu ilçesinde 20, Onikişubat'ta 52, Afşin'de 3, Andırın'da 14, Çağlayancerit'te 7, Ekinözü'de 15, Elbistan'da 28, Göksun'da 3, Nurhak'ta 4, Pazarcık'ta 45 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

