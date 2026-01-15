Haberler

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 12 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçedeki 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Belediyelerin ekipleri, kapalı yolları açmak için operasyon başlattı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 5 ilçede 12 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Afşin'de 3, Andırın'da 1, Elbistan'da 1, Göksun'da 5 ve Nurhak'ta 2 kırsal mahallenin yolunu yeniden ulaşıma açmak için kar küreme ve temizlik çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
