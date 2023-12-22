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Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmenler Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan üç öğretmen jandarma ekiplerince kurtarıldı. Öğretmenler, güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan üç öğretmen jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Yolderesi İlk ve Ortaokulu'nda görevli üç öğretmen otomobille Doluca Mahallesi Çataloluk mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalmaları üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince kurtarılan öğretmenler, güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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