Kahramanmaraş'ın 10 ilçesinde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.