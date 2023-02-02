Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan sağanağın ardından kent merkezinin yüksek kesimleri ile Elbistan, Göksun, Andırın Nurhak ve Çağlayancerit ilçeleri beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ve sokaklarda, Karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla nöbet tutuyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de olası kar yağışı sonrası kırsal mahallelerde yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.