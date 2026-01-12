Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı: 3 Ahırın Çatısı Çöktü, 65 Hayvan Öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta kar yağışı nedeniyle 3 ahırın çatısı çöktü, 65 büyükbaş hayvan öldü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin özellikle yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Göksun-Kayseri Karayolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İlçe çıkışında bekleyen trafik ekipleri zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçlar ile TIR ve çekicilerin Kayseri yönüne gidişine izin vermiyor. Trafik ekipleri sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürürken, karayolları ekipleri ise güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar nedeniyle zinciri ve kış lastiği olmadığı için bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı. Kızılay ekipleri mahsur kalan yolculara gıda yardımında bulundu.

ÇATI ÇÖKTÜ, 65 HAYVAN ÖLDÜ

Öte yandan kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Göksun ilçesinde üzerindeki kar kütlesinin ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü. Ahırlarda bulunan 65 büyükbaş hayvan öldü.