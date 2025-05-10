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Kahramanmaraş'ta Kamyonet-Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kamyonet-Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir kamyonet, tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, Tekir Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonette bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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