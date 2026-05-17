Kahramanmaraş'ta Yangın: 4 Yaralı Taburcu Edildi

VALİLİK: 4 YARALI TABUCU EDİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilerek şöyle denildi:

"Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Merkez 16 2'nci Etap 3'üncü Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kamp alanında, bugün sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu konteynerlerde ciddi hasar oluşmuştur. İlk belirlemelere göre 1 personel hayatını kaybetmiş, 2 personelin hastanedeki tedavi süreci devam etmekte olup, 4 vatandaşımız ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerince inceleme ve tespit çalışmaları sürdürülmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı