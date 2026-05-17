Haberler

Kahramanmaraş'ta Yangın: 4 Yaralı Taburcu Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir inşaat kamp alanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin tedavisi sürerken 4 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

VALİLİK: 4 YARALI TABUCU EDİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği, yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtilerek şöyle denildi:

"Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Merkez 16 2'nci Etap 3'üncü Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kamp alanında, bugün sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu konteynerlerde ciddi hasar oluşmuştur. İlk belirlemelere göre 1 personel hayatını kaybetmiş, 2 personelin hastanedeki tedavi süreci devam etmekte olup, 4 vatandaşımız ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekiplerince inceleme ve tespit çalışmaları sürdürülmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Cem Yılmaz'a dilenciden beddua şoku

Cem Yılmaz'a sokak ortasında büyük şok: Allah belanı versin!
Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı

Misafir olarak gittikleri evde gelin görümce birbirini bıçakladı
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı

Montuna sakladığı silahı çıkardı, müşteriler varken kurşun yağdırdı