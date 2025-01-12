Kahramanmaraş'ta Kalaycı Ustasından Çırak ve Kalfa Yetiştirme Sitemi

Kahramanmaraş'ın 40 yıllık kalaycısı

Kalaycı ustası çırak ve kalfa yetişmediği için sitem etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın tarihi kapalı çarşısında 40 yıldır çalışan kalaycı ustası, giydiği geleneksel kıyafetle mesleğini yaşatmaya çalışırken, kalfa ve çırak yetişmediği için sitem etti.

Kahramanmaraş'ın tarihi Kapalı Çarşısı, yüzlerce yıllık gelenekleriyle şehrin kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bu geleneklerden birini de 40 yıldır sürdüren kalaycı ustası Bünyamin Özdek temsil ediyor. Geleneksel kıyafetiyle işinin başında olan Özdek, kalaycılık mesleğini yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta kalaycılık mesleği, zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat haline gelirken, Özdek ve onun gibi ustalar mesleklerini genç nesillere aktarmak için çaba gösteriyor.

Kalaycılıkla ilgilenen yeni çırakların ve kalfaların olmadığından yakınan Özdek, "Şu anda kentte kalaycılık yapan üç, dört kişi kaldık. Mesleği öğrenmek isteyen genç sayısı çok az. Çırak yetiştiremediğimiz için bu değerli meslek, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kalaycılık, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir kültürdür. O yüzden geleneksel kıyafetimle mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Her bir parça, tarihi bir değer taşır" ifade etti.

Kalaycı ustası, mesleğin daha fazla insan tarafından öğrenilmesi ve yaşatılması için yerel yönetimlerin ve meslek erbaplarının çalışmam yapması gerektiğini de ifade ediyor.