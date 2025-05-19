Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın

Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın
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Dulkadiroğlu ilçesindeki kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda kağıt balyalarının tutuştuğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eyüp Sultan Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki kağıt balyalarının tutuştuğunu gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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