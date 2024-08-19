Kahramanmaraş'ta kafası plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kedinin kafasını sıkıştırdığı plastik boru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi sağlığına kavuştuktan sonra serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta kafası plastik boruya sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde bir kedinin plastik boruya kafasını sıkıştırdığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra ekiplerce sokağa bırakıldı.???????