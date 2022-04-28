Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi idrak edildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.

Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı namazlarını avluda kıldı.

Doğukent Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlara da namaz çıkışında gül suyu, lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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