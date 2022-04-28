Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi idrak edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.

Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı namazlarını avluda kıldı.

Doğukent Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlara da namaz çıkışında gül suyu, lokum ve kandil simidi dağıtıldı.