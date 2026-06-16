Kahramanmaraş'ta 46 gönüllü kadın afetlere karşı arama kurtarma eğitimi aldı

Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi'nin 46 gönüllü üyesi, afet ve acil durumlarda görev alabilmek amacıyla AFAD tarafından verilen arama kurtarma eğitimini tamamladı.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Ahde Vefa Derneği bünyesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitimin ardından enkaz tatbikatına katılarak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Eğitim programı kapsamında gönüllülere hafif arama kurtarma, enkaza müdahale, ekipman kullanımı, afet anında koordinasyon ve kriz yönetimi konularında eğitim verildi.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Eğitim Sahası'nda düzenlenen tatbikatta kadınlar, gerçeğini aratmayan senaryolar eşliğinde enkaz altında kalan kişilere ulaşma ve güvenli tahliye çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Tamamı kadınlardan oluşan ilk ekip

AFAD İl Müdürü Erdal Kan, AA muhabirine, Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi'nin bölgede tamamı kadınlardan oluşan ilk arama kurtarma ekibi olduğunu söyledi.

Gönüllülerin özveriyle eğitim sürecine katıldığını belirten Kan, "İlk etapta 5 günlük hafif arama kurtarma eğitimi verdik sonra enkaz başında tatbikat yaptık. Kadınlardan oluşan bu ekibi destekliyoruz. Olası afetlerde AFAD ekipleriyle birlikte görev alabilecek gönüllüler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Gönüllü kadın sayısı plakadan esinlendi

Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Çiğdem Savran da ekipte yer alan kadınlarla gurur duyduğunu belirtti.

Uzun süredir böyle bir ekibin hayalini kurduklarını anlatan Savran, şunları kaydetti:

"Türkiye genelindeki kadınlara örnek olmayı hedefliyoruz. Biz depremde çok şey kaybettik, çok şey de öğrendik. Şehrimizin yaşadığı büyük acıdan dolayı, Kahramanmaraş'ın plakası olan 46 sayısından yola çıkarak 46 kadınımızla bu ekibi kurduk. Ülkemizde bu tür işleri genellikle erkekler yapıyor, kadınlar belirli alanlarda kalıyor. Biz kadınların gücünü ortaya koymak istedik ve bunu başarabileceğimizi tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Yaptık ve başardık. Üç ayda bir tatbikatlarımızı gerçekleştirerek bilgilerimizi tazeleyeceğiz. İnşallah daha çok kadına ulaşırız."

Gönüllülerden Gülüş Yıldız da afet anlarında insanlara yardım edebilmek ve bir canın kurtarılmasına katkı sunabilmek amacıyla ekibe katıldığını belirterek, eğitimlerin kendilerine önemli bilgi ve deneyim kazandırdığını söyledi.