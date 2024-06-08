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Kahramanmaraş'ta kadın vinç operatörü: Sultan Öztürk

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Kahramanmaraş'ta yapılan deprem konutlarının inşaatında vinç operatörü olarak çalışan Sultan Öztürk, azmi ve başarısıyla dikkat çekiyor. Öztürk, erkek meslektaşlarının takdirini kazanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı süren deprem konutlarının inşaatında vinç operatörü olarak çalışan Sultan Öztürk, her gün metrelerce yüksekliğe çıkarak zorlu mesai yapıyor.

Azerbaycan ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşasına başlanan Azerbaycan Mahallesi'nde vinç operatörü olarak görev yapan bir çocuk annesi 28 yaşındaki Öztürk, azmi ve başarısıyla erkek mesai arkadaşlarının da takdirini kazanıyor.

Sultan Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay önce gerekli eğitimleri tamamlayarak başladığı mesleğini çok sevdiğini ve ömrü yettiğince sürdürmeyi düşündüğünü söyledi.

27 metre yükseklikte 8 tonluk vinci kullanıyor

Genellikle erkek mesleği olarak bilinen, 27 metre yüksekliğindeki 8 tonluk vinci başarılı şekilde kullandığını belirten Öztürk, doğup büyüdüğü köyün yarısının kule vinç operatörlüğüyle geçimini sağladığını, kendisinin de küçüklükten beri bunun hayalini kurduğunu anlattı.

Hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade eden Öztürk, "Kule vinç operatörlüğü yıllardır istediğim, hayalini kurduğum bir meslekti. O yüksekliğe çıkıp çalışmak, bu işi yapmak için hayallerimin peşinden koştum. Ailemde ve yakın akrabalarımda bu mesleği yapan çok fazla insan var. Bu meslekle alakalı araştırma yaptım. Kule vinç operatörlüğü için kurslara katıldım, başarıyla tamamlayıp ehliyetimi aldım." diye konuştu.

"Kule vinç operatöründen ziyade bir anneyim"

Öztürk, operatörlük ehliyetini almasının ardandan kadın olduğu için iş başvurularından geri dönüş alamadığını söyledi.

"Kadın olmanın dezavantajlarını bu mesleğe ilk başladığımda yaşadım." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"En sonunda şu an çalıştığım firma beni kabul etti ve burada mesleğimi yapma şansı yakaladım. Buradaki proje müdürümüzden tutun, şeflerimizin ve mesai arkadaşlarımızın hepsinin desteği, güvenleri sayesinde buradayım. Hayalini kurduğum işin operatörü oldum. Kule vinç operatöründen ziyade anneyim. Bir kızım var, 5 yaşında. Daha önce ona güzel bir gelecek sunabilmek için birçok işte çalıştım. Şu anda mesleğimi buldum ve burada çalışarak kızıma daha çok destek olabiliyorum. Televizyonlarda zor işlerde çalışan örnek kadınları görür, onlara özenirdim. Başarı, istemekle başlar, çaba göstermekle devam eder ve pes etmemekle tamamlanır.

Çok zor ve hassas bir iş yaptığımın farkındayım. Kuleyi dengede tutmak, aşağıdaki arkadaşlarımızın tehlikeye atılmaması çok önemli."

"Kendi ayaklarımın üzerinde dimdik duruyorum"

Öztürk, riskli yönleri bulunan mesleğini kimseye zarar vermeden icra etmenin gayretiyle çalıştığını dile getirdi.

Mesleğini başarılı şekilde sürdürebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Öztürk, ailesi ve yakın çevresine kule vinç operatörü olarak çalışacağını söylediğinde "Bu, erkek işi, sen yapamazsın" gibi tepkilerle karşılaştığını, bunun kendisini daha çok hırslandırdığını ifade etti.

Şantiyeye ilk geldiğinde demircilerin, kalıpçıların çok şaşırdıklarını anlatan Öztürk, çalışanların zamanla bu duruma alıştıklarını kaydetti.

Kentin yeniden inşasında kendisinin de emeği olduğu için gurur duyduğunu vurgulayan Öztürk, "Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ımızda binalarımız yeniden yükselmekte, projelerimiz tamamlanıyor. Bu süreçte benim de emeğim var. Burada farklı tonajlarda kalıplarımız, demirlerimiz var. Mesleğimi erkek meslektaşlarımız gibi layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bana destek olan şantiye şeflerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu meslekte kendimi daha iyi yetiştirip tünel kalıp sisteminde çalışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şantiyede betonarme demir ustası olarak çalışan Salih Koska da kadın kule vinç operatörüne daha önce hiç rastlamadığını söyledi.

Kalıp ustası Mehmet Poyraz da kadın kule vinç operatörüyle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Sultan Öztürk Kahramanmaraş Deprem Yaşam Güncel Haberler

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