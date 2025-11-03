Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 7 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gümrük kaçağı 900 paket sigara, 6 cep telefonu, 50 parfüm ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 900 paket sigara, 6 cep telefonu, 50 parfüm ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen kazma, kürek ve kova ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel