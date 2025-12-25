Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tarihi eserler, gümrük kaçağı tabletler ve bandrolsüz sigara malzemeleri ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 23 obje, gümrük kaçağı 6 tablet, 18 bin deste bandrolsüz sigara kağıdı, 31 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
Haberler.com
500

