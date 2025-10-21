Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda, çeşitli markalarda ve açık vaziyette 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 23 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel