Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda M.V. isimli şüpheliden bin 210 adet gümrük kaçağı sigara, H.Ç. isimli şüpheliden ise 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında M.V. isimli şüpheliden bin 210 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara yakalandı.

H.Ç. isimli şüpheliden ise 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title