Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında M.V. isimli şüpheliden bin 210 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara yakalandı.

H.Ç. isimli şüpheliden ise 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.