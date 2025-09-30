Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi ve 11 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.