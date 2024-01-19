Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda, sigara dolum makinesi, tütün, sigara paketleri ve boş makaron ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada sigara dolum makinesi, tütün, 112 paket sigara, boş makaron ele geçirildi, A.D'yi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.