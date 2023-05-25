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Kahramanmaraş'ta kaçak silah operasyonu

Kahramanmaraş'ta kaçak silah operasyonu

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kaçak silah satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kaçak silah satışı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir av bayiinde ve şüphelilere ati ikametlerde arama gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 28 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişek ile dürbünlü yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel

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