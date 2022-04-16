Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avcısına 6 bin 500 lira ceza - Haberler

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Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avcısına 6 bin 500 lira ceza

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avcısına 6 bin 500 lira ceza

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde canlı mühreyle keklik avlayan kişiye 6 bin 500 lira ceza kesildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde canlı mühreyle keklik avlayan kişiye 6 bin 500 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Barış ve Hançıplaklar mahallelerinde yaptıkları denetimlerde canlı mühre kullanarak avlandığı tespit edilen kişiyi yakaladı.

Kaçak avcının yanında canlı mühre olarak kullanılan kınalı keklik ile kafes ve tuzak bulundu.

Malzeme ve kekliklere ekiplerce el konuldu.

Kaçak avlanan A.O'ya üç ihlalden 6 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avcısına 6 bin 500 lira ceza

AA / İzzet Mazı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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