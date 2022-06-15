Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Saraycık Mahallesi'ndeki ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler İ.K. (67) ve M.A'yı (65) suçüstü yakaladı. Operasyonda 1 kürek 1 kazma, 1 dedektör, 1 yer altı boşluk tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. AA / Tunahan Akgün - Güncel Kahramanmaraş Saraycık Güncel Haberler

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