Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Yapan Üç Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan üç şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda K.Ç, Ö.Y. ve H.A, kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen kırıcı, kürek, hilti ve kazmaya el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel