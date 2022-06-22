Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

AA - İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatmalı Mahallesi kırsalında önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın (34) evinden ormanlık alana kablo çekildiğini fark etti.

Kabloyu takip eden jandarma ekipleri, M.G. (45) ve B.O'nun (44) barut ve gübre kullanarak patlatma yapmak suretiyle izinsiz kaçak kazı yapmaya çalıştığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandığı 2 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan zirai gübre ile malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen patlayıcı malzemeler, savcılık talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timince (PAMİT) imha edildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş Onikişubat Jandarma Güncel Haberler

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