Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen alan tarama cihazı, dedektör, GPR cihazı, karot makinesi, jeneratör, 2 matkap ve hiltiye el konuldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.