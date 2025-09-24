Haberler

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Onikişubat ve Çağlayancerit kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen alan tarama cihazı, dedektör, GPR cihazı, karot makinesi, jeneratör, 2 matkap ve hiltiye el konuldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
