Kahramanmaraş'ta Kaçak İçki Operasyonu

Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 21 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 96 boş içki şişesi bulundu.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 21 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaçakçılıkla mücadele suçları kapsamında yapılan operasyonlarda 21 şişe kaçak içki, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 96 boş içki şişesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ