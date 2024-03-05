Kahramanmaraş'ta Kaçak Altınlara Sahte Darphane Mührü Basan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ta, kaçak altınlara sahte darphane mührü basan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çeşitli ayarlarda altın, altın kalıbı, elektronik tartı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 256 fişek ele geçirildi. U.A. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta, kaçak altınlara sahte darphane mührü basan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.A, E.D. ve M.D'nin kaçak altınlara sahte darphane mührü bastığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin bulunduğu evde yapılan aramada, çeşitli ayarlarda altın, altın kalıbı, elektronik tartı, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 256 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.