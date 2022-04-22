Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arıtaş Mahallesinde bir vatandaşın tarlasında bulunan sulama pompasına ait 850 metre uzunluğundaki elektrik tellerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arıtaş Mahallesinde bir vatandaşın tarlasında bulunan sulama pompasına ait 850 metre uzunluğundaki elektrik tellerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda daha önce hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen F.M (26) ile Y.M. (37) yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.
AA / Ömer Faruk Salman - Güncel