Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen jandarma operasyonunda 222 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 14'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

??????? Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 222 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 14 ruhsatsız tabanca ve 13 av tüfeği, 18 tabanca mühimmatı, 12 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
